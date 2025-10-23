Apre il Villaggio di Halloween in Campania: 2 giorni tra mascotte, giochi e spettacoli gratis

Il 31 ottobre e il primo novembre 2025, il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, darà il via alla festa di Halloween trasformando Piazza Campania in uno scenario da brividi, pronto ad accogliere grandi e piccini.

Festa di Halloween al Centro Campania Marcianise: il programma

Un evento magico e coinvolgente pensato per tutte le età con un programma ricco di attività per trascorrere due giornate all’insegna della fantasia e del divertimento. Il tutto all’interno del celebre polo dello shopping che, per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio villaggio a tema.

Dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00, i visitatori potranno partecipare a laboratori creativi, farsi truccare nelle postazioni Glitter Lab, incontrare le spaventose Mascotte, scatenarsi con animazione e baby dance, e assistere a uno spettacolo speciale dedicato ai mitici “Cattivissimi”.

Si terranno anche incontri Meet & Greet con i personaggi di “Cattivissimi”. Per partecipare all’evento basta scaricare l’app IO & CAMPANIA. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative in programma è possibile consultare la sezione Eventi e News del sito ufficiale del Centro Commerciale.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa di Halloween;

Quando: venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025;

Dove: Centro Commerciale Campania, Marcianise, Caserta.