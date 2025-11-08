Natale al Castello napoletano dal panorama mozzafiato: aprono i Mercatini tra luci e show

Da domenica 9 novembre 2025 aprono ufficialmente i Mercatini di Natale al Castello di Lettere, in provincia di Napoli. L’inaugurazione si terrà alle ore 18:00, quando nella cittadina dei Monti Lattari comincerà di fatto il periodo più atteso dell’anno. Una edizione curata dal direttore artistico Alfredo Varone e che si presenta ricca di novità e sorprese. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco, che ha aderito alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Lettere.

Mercatini di Natale, inizia la magia al Castello di Lettere

Anche quest’anno sono decine gli espositori di prodotti tipici ed artigianato locale, pronti a rendere magica l’esperienza in tutti i weekend di novembre e dicembre. Si parte domenica 9 novembre con il taglio del nastro e lo spettacolo degli “Sbandieratori e Musici Città Regia”, con canti e suoni d’altri tempi.

I più piccoli potranno invece incontrare principesse e supereroi pronti a farli sognare tra le luci del Castello. E per tutti, spazio anche all’enogastronomia con l’inconfondibile profumo di castagne e piatti tipici dei Monti Lattari, da gustare passeggiando tra i mercatini di Natale e le casette di legno ricche di prodotti artigianali.

Mercatini di Natale al Castello di Lettere

“Anche quest’anno abbiamo deciso di aderire alla manifestazione di interesse indetta dal Comune per la realizzazione del Natale al Castello con i Mercatini. Nel promuovere il sito, la bellezza del luogo, i prodotti artigianali e le eccellenze del territorio il castello avrà una nuova missione: quello di diventare un punto di riferimento per le famiglie, un posto dove avverranno sempre cose nuove“ – ha affermato Catello Comentale, presidente della Pro Loco.

“Ci saranno temi sorprendenti per accogliere le famiglie con i bambini: laboratori interattivi, aree tematiche, animazione e spettacoli con tanto divertimento. Sarà l’occasione per i bambini di incontrare i loro personaggi preferiti” – ha concluso.

Un’esperienza dunque da vivere in famiglia, tra musica, street food, area baby e laboratori interattivi. Il mercatino sarà aperto nei fine settimana, con aperture straordinarie durante il periodo natalizio e il programma degli eventi che sarà svelato di settimana in settimana.

“I mercatini di Natale costituiscono una delle manifestazioni più belle di questo periodo non solo del nostro territorio, ma di tutta la regione Campania per la location di eccellenza che li ospitano: il Castello di Lettere con il suo panorama unico. Grazie alla collaborazione della Pro loco, che ha aderito alla manifestazione d’interesse del Comune, anche quest’anno offriremo un’occasione unica per vivere l’atmosfera del periodo natalizio grazie ai tanti spettacoli e agli stand tradizionali” – ha aggiunto il sindaco Anna Amendola.

“Questa manifestazione costituisce un momento importante di promozione di Lettere ma anche di tante attività economiche dei paesi limitrofi. Infatti, i mercatini sono animati da espositori provenienti da tutta la regione Campania per presentare i loro oggetti artistici, il loro artigianato. Inoltre i mercatini ospitano le eccellenze enogastronomiche tipiche dei produttori di Lettere e degli altri Comuni della regione. Ormai rappresentano un punto di riferimento per gli operatori del settore, che ringrazio per la fiducia e il sostegno”.