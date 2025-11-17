Napoli, per la prima volta apre il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Plebiscito: è gratis

In occasione delle festività, dall’8 al 21 dicembre 2025, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sarà possibile visitare il magico Villaggio di Babbo Natale, un vero e proprio regno delle feste a ingresso libero e gratuito per tutti.

Villaggio di Babbo Natale in Piazza Plebiscito a Napoli: è gratis

Si tratta di un’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma delle iniziative previste per il periodo natalizio in città. Una vera e propria novità che vedrà la celebre piazza della città non solo vestita a festa ma trasformata, per diverse settimane, in un villaggio dedicato al protagonista del Natale.

Grandi e piccini potranno passeggiare tra l’imponente Basilica di San Francesco di Paola e l’entrata del Palazzo Reale, immergendosi in un’atmosfera natalizia senza precedenti. L’apertura ufficiale del villaggio è prevista per il giorno dell’Immacolata mentre la chiusura è fissata al 21 dicembre, in modo tale da poter sfruttare la piazza per il tradizionale evento di fine anno.

Intanto si è già tenuta la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie. Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Napoli e la Camera di Commercio. Le luci resteranno accese fino al 7 gennaio 2026.

Anche la grande Fiera di San Gregorio Armeno è ufficialmente iniziata: quest’anno sarà dedicata alla memoria di James Senese. La celebre via dei presepi già in questi ultimi weekend è stata presa d’assalto da cittadini e visitatori, immersi tra pastori e meravigliose creazioni artigianali.

Nulla ancora, invece, trapela sull’evento di fine anno in piazza del Plebiscito con il grande concerto che, come da tradizione, darà spazio ai grandi nomi della musica. I festeggiamenti proseguiranno sul lungomare partenopeo dove poter ammirare anche spettacolari fuochi d’artificio sul mare.