Apre il Villaggio dei Panettoni e dei dolci natalizi: 2 giorni tra le prelibatezze delle feste

Il 29 e 30 novembre 2025 torna Panettone d’Artista, l’evento culinario dedicato alla dolce prelibatezza natalizia che si terrà alla Stazione Marittima di Salerno.

Panettone d’Artista 2025 a Salerno: il villaggio dei panettoni

Un vero e proprio villaggio del gusto che consentirà ai partecipanti di assaggiare i più svariati panettoni d’autore, preparati con ingredienti selezionati, e lavorazioni artigianali. Sul posto è anche possibile acquistare il proprio panettone preferito per condividerlo con gli amici durante il cenone delle feste.

Protagonisti della kermesse saranno ancora una volta i migliori maestri pasticcieri della Campania, pronti a deliziare anche i palati più esigenti. Due giorni per immergersi nell’atmosfera natalizia, gustando le migliori specialità del periodo.

Per prendere parte a Panettone d’Artista sono disponibili due tipologie di ticket. Il primo, al costo di 13 euro, prevede l’ingresso, la degustazione di panettoni e dolci natalizi, più bollicine. Il secondo, invece, ha un costo di 11 euro e comprende ingresso, degustazione panettone e dolci natalizi.

“Vivi la magia del Natale. Due giorni dedicati ai sapori delle feste, tra degustazioni di panettoni artigianali e dolci natalizi che conquistano i sensi. Lasciati avvolgere dal profumo delle tradizioni e scopri il gusto dell’eccellenza” – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.