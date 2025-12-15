Sarà Sanremo, vincono Angelica Bove e Nicolò Filippucci: saliranno sul palco dell’Ariston

Ieri sera Sarà Sanremo ha deciso l’esito di Sanremo Giovani 2025 e chi accederà, dunque, alle nuove proposte del Festival di Sanremo 2026.

La finale di Sanremo Giovani: tutte le sfide

In scena c’erano i 6 finalisti che avevano superato le fasi precedenti (4 puntate eliminatorie + semifinale): Antonia (Luoghi Perduti), Angelica Bove (Mattone), Nicolò Filippucci (Laguna), Seltsam (Scusa mamma), Senza Cri (Spiagge) e Welo (Emigrato). A scegliere gli sfidanti e l’ordine delle sfide è stata la sorte, con la modalità delle buste chiuse.

La prima sfida della serata ha messo a confronto Angelica Bove, in gara con Mattone, e Welo con Emigrato. Due brani agli antipodi per stile e atmosfera, che hanno portato a un verdetto netto a favore di Angelica Bove. Nonostante l’eliminazione, Emigrato ha lasciato il segno: Carlo Conti ha infatti scherzato sul palco definendolo “il possibile nuovo jingle del Festival di Sanremo 2026”, sottolineandone l’immediatezza e il potenziale radiofonico.

La seconda sfida ha visto protagonisti Nicolò Filippucci con Laguna e Seltsam con Scusa mamma. Dopo il confronto, a conquistare l’accesso alla fase successiva è stato Nicolò Filippucci, pur in mezzo ai numerosi elogi rivolti a Seltsam per originalità e scrittura.

Il terzo e ultimo duello ha contrapposto Antonia, con Luoghi perduti, e Senza Cri, in gara con Spiagge. . Al termine del confronto è stato Senza Cri ad avere la meglio, guadagnando l’accesso alla votazione finale.

A quel punto, la commissione musicale è tornata ad esprimersi sui tre artisti rimasti in gara – Nicolò Filippucci, Senza Cri e Angelica Bove – chiamata a scegliere i due nomi destinati alle Nuove Proposte del Festival. Il verdetto conclusivo ha premiato Angelica Bove e Nicolò Filippucci, che hanno conquistato l’accesso ufficiale al prossimo Festival di Sanremo. Assieme ai vincitori di Area Sanremo Mazzariello con Manifestazione d’amore e il trio Soniko, Blind e El Ma con il brano Nei miei DM.