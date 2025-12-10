Sanremo Giovani 2025, i nomi dei finalisti: chi insegue il sogno dell’Ariston

Decisi i 6 artisti che si sfideranno nella finale di Sanremo Giovani 2025 il 14 dicembre. La puntata di martedì 9 dicembre ha decretato i 6 finalisti dell’edizione 2025. Al Teatro del Casinò di Sanremo, il 14 dicembre in prima serata su Rai 1, si esibiranno e alla fine saranno solo in 2 a raggiungere il palco dell’Ariston, nella categoria Nuove Proposte. Quest’ultima è formata da due artisti provenienti da Sanremo Giovani e due artisti da Area Sanremo, per un totale di quattro artisti.

La corsa verso l’Ariston: i 6 nomi

Undici artisti si sono sfidati dinanzi alla commissione musicale, formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo hanno scelto i sei finalisti di Sarà Sanremo. Ad accedere alla finale: Antonia con “Luoghi Perduti”, Angelica Bove con “Mattone”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, Seltsam con “Scusa Mamma”, Senza Cri con “Spiagge” e Welo con “Emigrato”.

La semifinale di Sanremo Giovani 2025: cosa è successo nella scorsa puntata

Prima sfida: Caro Wow con Cupido contro Antonia, che ha proposto Luoghi perduti. Manola Moslehi ha espresso la sua preferenza per Antonia, mentre Carolina Rey ha lodato entrambe per la crescita artistica. La Commissione musicale ha premiato Antonia.

Secondo duello: Welo ha portato sul palco Immigrato, mentre Cmqmartina ha cantato Radio Erotika. Carolina Rey ha sottolineato l’evoluzione di tutti i concorrenti, ed Ema Stokholma si è detta colpita da entrambi. La giuria ha scelto Welo, che vola a Sarà Sanremo.

Terza sfida: Petit ha presentato Un bel casino contro Nicolò Filippucci con Laguna. Daniele Battaglia ha definito la loro esibizione la migliore vista finora, e anche Ema Stokholma li ha ritenuti entrambi pronti per il grande palco. La preferenza è andata a Nicolò Filippucci.

Quarto scontro: Angelica Bove si è esibita con Mattone, Principe ha risposto con Mon Amour. I commenti positivi non sono mancati: Ema ha parlato di “frasi magiche”, mentre Enrico Cremonesi ha lodato entrambi. A spuntarla è stata Angelica Bove.

Sfida finale a tre: La Messa (Maria), Seltsam (Scusa mamma) e Senza Cri (Spiagge) si sono affrontati in un confronto eterogeneo. Manola Moslehi ha sottolineato la varietà dei brani, e al termine la Commissione musicale – affiancata da Carlo Conti e Claudio Fasulo – ha promosso Seltsam e Senza Cri.

A esibirsi quindi il 14 dicembre saranno: Antonia con “Luoghi Perduti”, Angelica Bove con “Mattone”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, Seltsam con “Scusa Mamma”, Senza Cri con “Spiagge” e Welo con “Emigrato”.