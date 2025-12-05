Sanremo Giovani 2025: chi si sfiderà per la finale dopo il ritiro di Soap

Martedì 2 dicembre, nel corso della quarta puntata di Sanremo Giovani, sono stati svelati gli ultimi tre artisti che si sfideranno nella semifinale del 9 dicembre.

La corsa al palco dell’Ariston: come si svolgerà la semifinale di Sanremo Giovani

Durante la semifinale verranno selezionati 6 artisti che il 14 dicembre si aggiudicheranno i due posti disponibili per accedere al Festival Di Sanremo 2026 che si terrà dal 24 al 28 febbraio. La sezione dedicata ai concorrenti di Sanremo Giovani 2025 è separata dai 24 Big annunciati da Carlo Conti, ed è chiamata Nuove Proposte: essa vede al suo interno anche due concorrenti scelti da Area Sanremo.

Gli 11 semifinalisti: i brani, i nomi e il ritiro di Soap

Il regolamento prevede 12 posti per la semifinale ma durante la diretta del 2 dicembre il conduttore Gianluca Gazzoli ha annunciato ufficialmente il ritiro di Soap, per motivi personali: l’artista si era già qualificata in una delle scorse puntate.

In una nota ufficiale, la Rai e la Direzione Artistica del Festival hanno prontamente chiarito le procedure: non è previsto alcun ripescaggio tra gli artisti esclusi. La competizione proseguirà quindi con gli undici artisti rimasti in gara.

In ognuna delle 4 puntate di Sanremo Giovani 2025 si sono esibiti sei giovani talenti, per un totale di 24 artisti. Per ciascuna puntata, la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme al direttore artistico Carlo Conti e al vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo ha scelto 3 nomi che si sono aggiudicati la semifinale.

A sfidarsi in semifinale per aggiudicarsi il palco di Sanremo 2026 saranno:

Angelica Bove – Mattone

Antonia – Luoghi perduti

Caro Wow – Cupido

Cmqmartina – Radio Erotika

La Messa – Maria

Nicolò Filippucci – Laguna

Petit – Un bel casino

Principe – Mon amour

Seltsam – Scusa mamma

Senza Cri – Spiagge

Welo – Emigrato.