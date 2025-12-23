Villaggio della Befana a Napoli, parata Disney e concerto in piazza Mercato: i cantanti

Subito dopo le festività natalizie e i festeggiamenti di Capodanno, a Napoli, anche quest’anno, prenderà il via una delle tradizioni storiche di inizio anno: nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2026 piazza Mercato si trasformerà in un vero e proprio villaggio della Befana con il ritorno della celebre Fiera della Calza e del Giocattolo.

Epifania 2026 : apre il Villaggio della Befana e della Calza a Napoli

Ancora una volta il Forum di Promozione del Territorio Mercato Orefici, d’intesa con l’Associazione Musicant, l’amministrazione comunale e la II Municipalità di Napoli, promuove la terza edizione della “Befana a Piazza Mercato, fiera della calza e del giocattolo”, in programma dal 3 al 5 gennaio.

Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’Epifania in tutta la Campania. La celebre piazza partenopea accoglierà il suggestivo villaggio tra dolciumi, calze da riempire e tanti giocattoli da poter acquistare per regalare ai bambini. Il tutto in un’atmosfera suggestiva arricchita da un programma fatto di musica e intrattenimento.

Si parte il 3 gennaio, alle ore 18:00, con la parata inaugurale Disney. Alle 19:30 seguirà la Fanfara dell’Ottavo Reggimento Bersaglieri della Brigata “Garibaldi” e prenderà il via la XXVIII edizione di “Dona un giocattolo che regala un sorriso”. Alle 20:30, presso la Chiesa di Santa Maria la Scala, si terrà il concerto di Alfio Lombardi e l’Orchestra italiana con tributo a Renzo Arbore (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria).

Il 4 gennaio, alle 19:30, sarà la volta del concerto “That’s Napoli live show” diretto dal maestro Carlo Morelli nella chiesa di Sant’Eligio Maggiore (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria). Gran finale il 5 gennaio, alle ore 21:00, con il concerto dell’Epifania in piazza con Mavi, Mr. Hyde, Ditelo Voi e Gino Da Vinci. La festa proseguirà per tutta la notte, come da tradizione, fino alle prime ore del mattino.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: forummercatoorefici@gmail.com, 0816129420.