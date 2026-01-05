Notte Bianca della Befana a Napoli: il concerto nel Villaggio della Calza in Piazza Mercato

Entra nel vivo la festa dell’Epifania a Napoli con la Fiera della Calza e del Giocattolo in Piazza Mercato e la Notte Bianca dedicata alla Befana che questa sera, 5 gennaio, vedrà esibirsi in concerto diversi artisti della scena musicale partenopea.

Notte Bianca della Befana a Napoli: concerto in Piazza Mercato

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, con 50 mila presenze registrate in tre giorni solo nel 2025, torna anche quest’anno la grande fiera napoletana, con l’apertura del villaggio della Befana tra calze, giochi e dolciumi di ogni tipo.

L’evento, promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo alle Attività Produttive del Comune di Napoli, è stato inaugurato alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessora Teresa Armato. La tre giorni si concluderà lunedì 5 gennaio con la Notte Bianca, in programma dalle ore 21:00. Saliranno sul palco allestito in Piazza Mercato Mavi, Mr. Hyde, Gino Da Vinci e I Ditelo Voi.

“Di anno in anno, l’Epifania in Piazza Mercato si conferma un evento sempre più bello. E’ uno spettacolo che riscalda il cuore, dedicato ai bambini che felici passeggiano tra le casette e guardano le parate. Ci piace ricordare con quanta cura e con quanta volontà abbiamo voluto che si ripristinasse questa antica tradizione napoletana: la festa della Befana in Piazza Mercato. Una piazza che è sotto l’attenzione molto forte dell’amministrazione” – ha dichiarato l’assessora Armato.

“Vogliamo che riprenda la sua vocazione di luogo di commercio, ma anche di luogo turistico e culturale. Abbiamo messo installazioni qui, abbiamo fatto eventi, abbiamo recuperato la chiesa di Santa Croce e Purgatorio che è proprio in questa splendida piazza e la stiamo aprendo alle mostre. C’è un tavolo che tiene insieme le istituzioni e le associazioni del territorio, che ringraziamo perché ancora una volta hanno dato vita a questa bellissima Epifania, che farà tantissime presenze come negli anni scorsi“.