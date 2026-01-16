La Piadineria apre per la prima volta a Napoli, festa per l’apertura: piadine gratis per tutti

A Napoli arriva La Piadineria, la celebre catena ristorativa che martedì 21 gennaio inagurerà ufficialmente il suo primo ristorante in città con una grande festa che consentirà ai partecipanti di degustare una piadina gratis.

A Napoli arriva La Piadineria: piadine gratis per l’apertura

Il brand è pronto ad accogliere la clientela nel punto vendita di Piazza Fuga, ai piedi della funicolare che conduce al Vomero, e lo fa con un evento aperto al pubblico, pensato per coinvolgere i napoletani dal pomeriggio fino a sera.

Per celebrare il debutto nel capoluogo, La Piadineria ha organizzato un pomeriggio all’insegna del gusto e del divertimento, con una promozione speciale dedicata ai nuovi clienti: chi si registra nei giorni precedenti all’apposita sezione online potrà ricevere una piadina omaggio a partire dalle 15:30 del 21 gennaio, semplicemente mostrando la Carta Mondo Piada in cassa.

L’inaugurazione sarà anche un’occasione di intrattenimento e condivisione social. All’interno del locale sarà allestito un photobooth con set fotografico ispirato a La Smorfia e a un numero inedito, il 91, creato appositamente dal brand per celebrare l’emozione del primo assaggio, andando simbolicamente oltre la tradizione che si ferma al 90.

Il nuovo ristorante di Piazza Fuga, come tutti gli altri 530 ristoranti distribuiti nelle principali città italiane, propone oltre 30 ricette di piadina, quattro diversi impasti e la possibilità di creare combinazioni personalizzate, confermando l’attenzione del brand per qualità, innovazione ed esperienza del cliente. L’apertura rappresenta una tappa strategica per La Piadineria, che considera Napoli una città chiave per il proprio sviluppo nel Sud Italia.