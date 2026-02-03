Apre il Villaggio di San Valentino in Campania: 4 giorni di stand e angoli romantici gratis

Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026 prende il via Salerno in Love, l’evento che celebra la ricorrenza di San Valentino trasformando il lungomare Trieste Santa Teresa in un vero e proprio villaggio dell’amore a cielo aperto. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Salerno in Love, apre il Villaggio dell’Amore per San Valentino

Una suggestiva passeggiata romantica da condividere con i propri cari perdendosi tra mercatini e scenografie dedicate. L’intero lungomare sarà addobbato con cuori rossi, grandi strutture a tema e angoli romantici, tra cui la tradizionale panchina rosa.

Tanti gli stand allestiti lungo il percorso – con le tipiche casette bianche con teli rossi e allestimento a tema San Valentino – saranno pronti a deliziare i partecipanti con prodotti tipici e prelibatezze dolci e salate. Protagonista assoluta della kermesse sarà il cioccolato, in tutte le sue varianti, sapientemente preparato da maestri cioccolatieri provenienti da diverse zone d’Italia.

Spazio anche all’artigianato con svariati prodotti da ammirare ed acquistare. Ogni serata sarà allietata da spettacoli e performance dal vivo con la partecipazione di artisti di strada, dj e gruppi di musica popolare. Grande attesa per il Gran Ballo dell’Amore che farà letteralmente sognare tutte le coppie presenti.

L’appuntamento è dal 12 al 15 febbraio a partire dalle ore 10:00 e fino a mezzanotte. L’ingresso è libero e gratuito così come la partecipazione agli spettacoli e alle attività in programma. Tra gli eventi di San Valentino in programma nel Salernitano c’è anche il Borgo d’Oro degli Innamorati: una vera e propria “città dell’amore” ricreata tra gli spazi del centro storico e del centro cittadino di Agropoli che accoglierà cittadini e visitatori nelle giornate del 13 e del 14 febbraio.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Salerno in Love;

Dove: Lungomare Trieste Santa Teresa, Salerno;

Quando: da giovedì 12 febbraio a domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 10:00 a mezzanotte.