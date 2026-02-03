In Campania la passeggiata di San Valentino: luci e addobbi nel borgo più romantico di sempre

Dal 12 al 15 febbraio 2026 in occasione della festa di San Valentino, si terrà Innamorati a Trentinara, uno degli eventi dedicati all’amore che si svolgerà nel suggestivo paesino del Cilento tra la splendida terrazza vista mare e i vicoletti illuminati a tema.

Innamorati a Trentinara: la festa di San Valentino 2026

Tra luci, addobbi a tema e meravigliose installazioni, Trentinara – piccolo paesino in provincia di Salerno dal paesaggio mozzafiato, tra verde, rilievi e mare – si trasformerà in una vera e propria città dell’amore, dove poter trascorrere il periodo più romantico dell’anno in dolce compagnia.

“Nel cuore del Cilento esiste un luogo che ha fatto dell’amore un valore universale. Nel 2026 Trentinara rinnova il suo invito a vivere, condividere e celebrare l’amore in tutte le sue forme. Ci vediamo dal 12 al 15 febbraio” – si legge nell’annuncio diffuso dagli organizzatori.

Tutti potranno prendere parte alla romantica passeggiata nella parte antica della città con un ricco programma di attrattive a tema. Ogni angolo del borgo sarà inondato d’amore e animato da musica e spettacoli dal vivo. Il tutto in uno scenario illuminato da scenografiche installazioni e tunnel dell’amore che proietterà le coppie in un’atmosfera magica.