“Innamorati a Trentinara” 2026: quattro giorni di eventi e musica dedicati a San Valentino
Feb 12, 2026 - Enza Gallo
Innamorati a Trentinara - foto Facebook
Dal 12 al 15 febbraio 2026 torna “Innamorati a Trentinara”, l’evento dedicato a San Valentino.
Il Borgo dell’Amore: il cuore dell’evento
La manifestazione innamorati a Trentinara è dedicata alla settimana di San Valentino, quattro giorni tra installazioni luminose, musica e percorsi tematici pensati per valorizzare il centro storico e promuovere il turismo anche fuori stagione.
Cuore dell’iniziativa è il percorso del “Borgo dell’Amore”, ispirato alla leggenda della “preta ’ncatenata”. La storia popolare narra l’amore impossibile tra Isabella, figlia del marchese, e Saul, capobrigante arrivato in paese per saccheggiare il palazzo nobiliare ma conquistato dalla giovane. Ostacolati dalle differenze sociali, i due avrebbero scelto di lanciarsi insieme dalla terrazza panoramica pur di non separarsi. Secondo la tradizione, le loro sagome sarebbero ancora visibili nella “pietra incatenata”, simbolo del borgo.
Innamorati a Trentinara 2026: il programma
Giovedì 12 febbraio
- Ore 18 — Accensione delle luminarie in via dell’Amore e apertura del percorso nel centro storico
- Ore 19 — Chiesa di Santa Maria Assunta: Giornata diocesana degli innamorati con don Roberto Faccenda. Dialogo: “Illusione, delusioni, dedizione: le fasi dell’amore”.
Venerdì 13 febbraio
- Percorso del Borgo dell’Amore visitabile nel centro storico
- Installazioni luminose, panchine artistiche e murales inclusivi lungo il tragitto
Sabato 14 febbraio
- Ore 19 — Terrazza degli Innamorati: spettacolo musicale “Restiamo in piedi” con Dario Sansone (voce dei Foja)
Domenica 15 febbraio
- Ore 17 — Benvenuto ai nati nel 2025 a Trentinara
- Ore 18 — Evento “Un amore da favola”, in collaborazione con “Nascere in Cilento”
