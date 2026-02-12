La Città dell’Amore è aperta: il percorso mozzafiato gratis tra luci, scenografie e addobbi

E’ stata ufficialmente inaugurata la kermesse Saint Valentine in Love, la grande festa che animerà le strade di San Valentino Torio (in provincia di Salerno) fino al 15 febbraio 2026. Un modo per celebrare il Santo Patrono della Città e la giornata dedicata agli innamorati, tra luci a tema ed eventi pensati per le coppie, catapultate in una vera e propria città dell’amore.

La Città dell’Amore è aperta: luci e festa a San Valentino Torio

La decima edizione della kermesse è stata aperta ufficialmente nella giornata di ieri con l’inizio dei solenni festeggiamenti patronali in onore di San Valentino Prete e Martire, con il passaggio del busto del Patrono per le strade della città.

La città degli innamorati è pronta ad ospitare anche quest’anno uno degli eventi più attesi dalla popolazione, riempiendosi di luci, colori ed installazioni a tema, proiettando cittadini e visitatori in un vero e proprio percorso magico da condividere con il proprio partner.

Tra archi luminosi, scenografie e murales romantici, luminarie e forma di cuori e mani che si intrecciano, fiori e addobbi dedicati, il centro di San Valentino Torio si trasforma in un percorso immersivo romantico, dedicato all’amore in tutte le sue forme.

La kermesse prevede un programma d’intrattenimento e un calendario dedicato alle celebrazioni religiose. L’ingresso al percorso e la partecipazione agli spettacoli previsti è libera e gratuita per tutti. L’evento, come annunciato dagli organizzatori, sarà garantito anche in caso di maltempo.