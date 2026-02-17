Apre il mondo Disney in Campania, tra giochi e personaggi più amati: l’ingresso è gratis

Sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, al Centro Commerciale Campania di Marcianise arriva il Ravensburger Disney Party, il grande evento gratuito che animerà Piazza Campania con una festa ispirata al mondo Disney.

Ravensburger Disney Party al Centro Campania: l’evento gratis

Una giornata da trascorrere all’insegna della magia e del gioco condiviso, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di tutte le età. La piazza del celebre centro commerciale si trasformerà in uno spazio immersivo e colorato, dove grandi e piccini potranno vivere un’esperienza all’insegna della creatività, dell’intrattenimento e della partecipazione attiva.

Protagonisti dell’evento saranno i tavoli demo dei giochi Ravensburger a tema The Walt Disney Company che permetteranno ai visitatori di provare alcuni dei titoli più amati ispirati ai grandi classici e ai personaggi iconici Disney. Oltre alle aree di gioco, saranno disponibili attività ludiche e creative dedicate ai bambini, pensate per stimolare fantasia, manualità e collaborazione.

Tra i momenti più coinvolgenti della giornata, il format di intrattenimento “Sbusta e Canta” tra musica, sorprese e interazioni dal vivo. Presenti anche cosplayer Disney che renderanno l’atmosfera ancor più magica, offrendo occasioni di incontro e scatti fotografici memorabili.

Il Ravensburger Disney Party, sviluppato da Ravensburger, è concepito come un’esperienza libera e continua, senza orari fissi di spettacolo, consentendo ai visitatori di partecipare alle diverse attività in qualsiasi momento della giornata.