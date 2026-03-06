Ercolano: per le donne l’8 marzo ingresso gratuito al Parco archeologico

L’8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della Donna, il parco archeologico di Ercolano garantisce l’ingresso gratuito per tutte le donne.

Giornata della Donna agli Scavi di Ercolano

Il parco archeologico di Ercolano aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che prevede per l‘8 marzo 2026, l’ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali su tutto il territorio nazionale.

ll mese di marzo riserva inoltre una serie di novità importanti al Parco: esperienze immersive e percorsi tematici che permettono di esplorare la città antica attraverso nuove modalità di visita, tra innovazione tecnologica e approfondimento storico. E’ il caso di ‘Veni, Vidi, Hercvlanevm – Virtual Reality Experience’, un viaggio immersivo nel tempo grazie ai visori di realtà virtuale, che consentono di esplorare l’antica Ercolano ricostruita in 3D e comprenderne spazi, architetture e vita quotidiana. E c’è anche l’appuntamento con ‘I luoghi del cibo a Ercolano – Itinerari tematici’: un percorso guidato tra botteghe, cucine, forni e spazi pubblici il 6 e 20 marzo per scoprire abitudini alimentari e vita quotidiana degli abitanti dell’antica città.

