Meraviglia a Napoli, lo Stadio Maradona apre al pubblico: 2 giorni di visite gratis per tutti

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, per la prima volta apre al pubblico anche lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli che sarà visitabile gratuitamente.

Giornate FAI 2026: a Napoli apre gratis lo Stadio Maradona

In occasione della primavera, grazie all’impegno di migliaia di volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni, saranno visitabili a contributo libero località d’arte, storia e natura da Nord a Sud della Penisola, spesso poco conosciute e valorizzate, molte delle quali solitamente inaccessibili.

Tra le novità di questa edizione l’accesso consentito presso lo stadio partenopeo che, per ben due giornate, accoglierà turisti, visitatori e tifosi. Per accedervi non è richiesta alcuna prenotazione. Ai visitatori non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente sarà chiesto a coloro che lo desiderano di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.

“Nelle Giornate FAI, grazie alla collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, lo stadio sarà aperto gratuitamente alle visite. Un luogo simbolo della nostra città che, dal campo alle gradinate, fino al celebre murales di Jorit dedicato a Maradona all’esterno dello stadio, racconta passione, identità e storia. Siamo certi – prosegue – che sarà una grande opportunità per cittadini, tifosi azzurri e turisti” – ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.