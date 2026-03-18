Festa per il compleanno di Pino Daniele al Gambrinus: dolci Pinucci e torta gratis per tutti

Anche quest’anno Napoli celebra Pino Daniele nel giorno del suo compleanno: giovedì 19 marzo 2026, alle ore 11:30, si terrà la tradizionale festa presso lo storico Gran Caffè Gambrinus, con la distribuzione degli ormai celebri Pinucci gratis.

Pino Daniele, festa al Gambrinus per il compleanno: dolci gratis

Una data importante per Napoli che celebra sia la nascita che l’onomastico dell’intramontabile voce partenopea con la speciale iniziativa in programma presso uno dei locali simbolo della città. Ancora una volta si terrà l’omaggio al grande cantautore dando il via ad un momento di condivisione aperto a tutti.

Nel corso dell’iniziativa saranno distribuiti gratuitamente i Pinucci, i tipici dolci dedicati all’artista, insieme alla tradizionale torta celebrativa. Il Pinuccio è un dolce realizzato nei laboratori del Gambrinus in onore di Pino Daniele. Si tratta di una sfogliatella riccia con cioccolato bianco, panna, ricotta, pan di spagna e copertura di cioccolato fondente. L’iniziativa è promossa dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore de La Radiazza su Radio Marte Gianni Simioli, insieme a Massimiliano Rosati.

“Napul’ è, quella vera, è quella di Pino Daniele, di Sal Da Vinci, di Massimo Troisi, di Totò, di Massimo Ranieri, e non ce ne vogliano gli altri che non citiamo, ma i grandissimi napoletani celebri sono davvero tanti. È questa la Napoli che vogliamo raccontare e difendere, non quella dei tiktoker della vergogna o legata alla mala gente. Nuje stamme vicino a te, Pino” – spiegano Borrelli e Simioli.

Un’occasione per ricordare Pino Daniele non solo come artista, ma come simbolo dell’identità napoletana, attraverso un gesto semplice ma carico di significato: condividere un dolce, un ricordo, un pezzo di Napoli.