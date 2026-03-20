Apre di notte una delle chiese monumentali più belle di Napoli: visite gratis per tutti

Apre di sera la Chiesa di San Giovanni a Carbonara, una delle più belle chiese monumentali di Napoli: il MUD – Museo Diocesano Diffuso organizza visite gratis, su prenotazione, ogni venerdì, dando l’opportunità ai visitatori di ammirare uno dei luoghi mozzafiato della città.

Chiesa San Giovanni a Carbonara di Napoli: visite gratis di notte

La chiesa partenopea ospita al suo interno svariati capolavori, compreso il grande monumento funebre dedicato al Re Angioino di Napoli Ladislao I. Un luogo sacro e antico, risalente al 1400, costellato di sculture, monumenti e affreschi.

“Ogni venerdì sera, la chiesa di San Giovanni a Carbonara apre le sue porte in un’atmosfera magica. Tra ombre della sera e luci soffuse, potrai passeggiare tra le storie di re, dinastie e alleanze che hanno reso grande la nostra città tra Medioevo e Rinascimento. Qui l’architettura si fa narrazione, svelando trame di ambizione e fede” – si legge nella nota diffusa dal MUDD, Museo Diocesano Diffuso di Napoli.

“Il protagonista assoluto? Il monumento a Re Ladislao di Durazzo. A prima vista sembra un trionfo, ma la sua posizione rivela un segreto: collocato alle spalle dell’altare, nel cuore della liturgia, è il ritratto di un sovrano che affida la propria maestà alla misericordia divina, mostrandosi nella sua essenza più vera”.

Le visite prendono il via ogni venerdì su due turni serali, il primo alle ore 20:00 e il secondo alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale.