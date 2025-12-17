Serena Autieri accende il Natale a Torre del Greco: concerto gratuito in piazza Santa Croce

Si terrà il 28 dicembre a partire dalle ore 19 il concerto di Serena Autieri a Torre del Greco: l’artista napoletana si esibirà davanti alla Basilica di Santa Croce per il “Natale in piazza”.

Natale a Torre del Greco, concerto gratuito di Serena Autieri

Il cuore pulsante delle feste natalizie a Torre del Greco torna a battere forte nel segno della musica e della cultura con un evento imperdibile.

Domenica 28 dicembre alle ore 19, piazza Santa Croce ospiterà Serena Autieri, una delle voci più eleganti e apprezzate del panorama italiano, per un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza nell’ambito del cartellone “Natale in piazza”, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e grazie al lavoro dell’Ufficio Cultura diretto da Gaetano Camarda.

Serena Autieri, napoletana verace, è un’artista poliedrica – attrice, cantante e conduttrice – che ha saputo conquistare pubblico e critica per la sua versatilità espressiva e il suo stile inconfondibile.

Nata a Napoli, ha attraversato con successo televisione, teatro, cinema e musica, consolidando una carriera che la vede interprete capace di abbracciare repertori diversi con raffinata sensibilità.

In piazza la canzone tradizionale napoletana

L’appuntamento del 28 dicembre sarà un’occasione unica per ascoltare la sua voce in un contesto identitario e suggestivo, sotto il cielo natalizio di Torre del Greco.

Nel corso degli ultimi anni, Autieri ha portato la sua arte in teatri prestigiosi e palchi internazionali, celebrando la tradizione della canzone napoletana e italiana e reinterpretando classici senza tempo.

Stessa cosa che promette di fare per il pubblico torrese e per i tanti che sceglieranno di trascorre in città le serate, i weekend e i ponti di Natale.

Piazza Santa Croce

Il suo omaggio alla musica italiana e partenopea è arricchito da orchestrazioni curate e arrangiamenti originali. La cantautrice ha saputo creare un ponte tra passato e presente, unendo generazioni e culture attraverso successi celebri e melodie evocative.

Tra le sue recenti performance internazionali c’è il concerto Voglio vivere così, a Bucarest, per celebrare i 2.500 anni di Napoli, dove ha dimostrato la sua capacità di trasformare ogni nota in emozione condivisa.

Due settimane di eventi per tutte le età

Il concerto in piazza Santa Croce è inserito in un fitto palinsesto natalizio: tre serate di grande musica che comprendono anche il Christmas Show dei That’s Napoli il 27 dicembre alle ore 20 e il live di Nostalgia 90 il 30 dicembre alle ore 20, sempre in piazza Santa Croce, con un clima di festa diffusa che animerà il centro cittadino.

Un’agenda di iniziative in strada, tra le vie del centro, nelle ville cittadine (Villa Ciaravolo, Villa Macrina e Parco D’Acquisto) e nelle chiese che è possibile consultare anche online.