Turismo low cost ai tempi di TikTok, 10 mila napoletani invadono Roccaraso: c’entra Rita De Crescenzo

Un’ondata di visitatori ha sommerso Roccaraso ieri, domenica, causando ingorghi e problemi sulla Strada Statale 17. Più di 10mila persone, trasportate da 220 bus provenienti da Napoli e zone limitrofe, si sono dirette verso il cuore della destinazione turistica dell’Alto Sangro.

La massiccia affluenza di autoveicoli ha generato code interminabili e tempi di viaggio di oltre sei ore per il percorso tra Castel di Sangro e Roccaraso, una condizione non vista dai tempi degli anni ’80.

Pacchetti a partire da 20 euro, la folle domenica di 10 mila napoletani in bus a Roccaraso

Alla base di questa eccezionale affluenza c’è un fenomeno digitale collegato a TikTok. Numerosi turisti hanno aderito a escursioni economiche organizzate da agenzie della Campania, come Partire e Sognare, un ente attivo sui social network che offre pacchetti a partire da 20-30 euro a persona, con pranzo al sacco incluso e partenza da Napoli alle 6 del mattino.

Il fenomeno ha guadagnato terreno tra le fasce di reddito medio-basso, fornendo l’occasione di godere di una giornata in montagna a costi contenuti.

La tendenza è spinta dai TikToker, in particolare da influencer come Rita De Crescenzo, che con i loro video promuovono questi viaggi, esibendo danze, canti e momenti di socialità sui pullman. Questo fervore, diffuso soprattutto in Campania, ha riportato alla luce una vecchia usanza di viaggi di gruppo che ora ritorna di moda grazie all’impulso dei social media.