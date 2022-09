METEO NAPOLI/ Benvenuto autunno: in arrivo temporali intensi, crollano le temperature

Il caldo estivo subirà una prima battuta di arresto nel corso del prossimo fine settimana. Le previsioni del meteo a Napoli e in Campania per sabato 17 e domenica 18 settembre ci dicono infatti che piogge e temporali determineranno un abbassamento delle temperature, che resteranno gradevoli ma decisamente lontane dal caldo torrido di luglio ed agosto.

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania

I meteorologi de ilmeteo.it prevedono l’arrivo del maltempo già venerdì sera. Le piogge si trascineranno anche durante la giornata di sabato. Dai 30 gradi di massima dei giorni attuali si passerà ai 27-25 gradi del 17 e 18 settembre, temperature che si attesteranno su quei valori anche nel corso della settimana successiva. Nelle aree interne della Campania saranno le minime a scendere in modo particolare: a Benevento, per esempio, la minima di domenica sarà di 13 gradi.

Correnti fredde provenienti dal Nord Europa

Le correnti più fredde sono in arrivo dal Nord Europa e avranno i propri effetti su gran parte dell’Italia. “Nella seconda metà del mese di settembre le condizioni meteo iniziano a movimentarsi – spiegano gli esperti – anticipando di fatto la stagione autunnale ormai alle porte. Spazio dunque ad una maggiore dinamicità e a un clima decisamente più consono al periodo, oltre che a un ritorno delle piogge. Nulla di straordinario, dunque. Si tratta di una caratteristica tipica del periodo tra la fine dell’Estate e inizio dell’Autunno per via degli imponenti scambi meridiani (masse d’aria) che avvengono a scala emisferica”.

Il tempo nel resto d’Italia

Sabato 17 potrebbe grandinare soprattutto in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria (specie di Levante) e Toscana. Entro la serata sono attese poi precipitazioni intense anche su Lazio e Campania. Sulle Alpi potrebbero verificarsi addirittura le prime nevicate sotto i 1900/2000 metri, in Alto Adige addirittura alla soglia dei 1500 metri. Al Nord e sul settore adriatico le temperature potrebbero scendere in media anche di 7/8 gradi, mentre il calo termico sarà più contenuto sul settore tirrenico e sulle isole maggiori.