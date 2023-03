Le previsioni del meteo a Napoli e in Campania di questa settimana non promettono un cambio di tendenza rispetto al freddo e alla pioggia che ha caratterizzato l’ultimo periodo. I meteorologi consigliano infatti di portare con sé sempre un ombrello, poiché potrebbe tornare utile anche solo per fronteggiare uno scroscio improvviso di pioggia.

Previsioni meteo a Napoli e in Campania

Gli esperti de ilmeteo.it parlano di masse di aria temperate provenienti dall’Oceano Atlantico, le quali portano con sé anche un certo grado di umidità il quale, tuttavia, non sarà in grado di portare una vera e propria fase di maltempo, in particolar modo nel settore mediterraneo. Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar Tirreno. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell’ordine di uno o due gradi.

“Le regioni più a rischio – affermano i meteorologi – saranno Liguria, Toscana, Sardegna e anche parte del Lazio, della Campania, della Calabria, fino alla Sicilia. Qui i venti di Libeccio e a tratti di Ostro e Scirocco soffieranno a tratti tesi mantenendo ovviamente un contesto assai ventoso e con mari anche piuttosto mossi. Il versante adriatico, invece, avrà maggiori probabilità di vedere generose schiarite, con qualche goccia di pioggia che si limiterà ad interessare l’area del Triveneto”.

Possibile perturbazione tra giovedì 10 e venerdì 11 marzo 2023

Tra giovedì 10 e venerdì 11 potrebbe però arrivare una perturbazione sulle aree tirreniche del Centro e del Sud. In merito a tale scenario, però, bisogna attendere gli sviluppi di questi giorni per dare conto di previsioni che abbiano un grado di affidabilità sufficiente. “Le temperature si manterranno miti – continuano i meteorologi – per il periodo praticamente su tutto il Paese, anzi in probabile rialzo dopo la metà della settimana. Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti”.