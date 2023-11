Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico su litorale settentrionale e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle pianure settentrionali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul subappennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Mare da quasi calmo a mosso.

Previsioni Meteo Regione Campania oggi mercoledì 22 novembre 2023

Una nuova perturbazione in arrivo tra martedì e giovedì sarà responsabile di nuove piogge prima in Campania poi anche più a Sud, in particolare con possibili nubifragi tra mercoledì e giovedì su Sicilia e Calabria, specie settori ionici. Anche la ventilazione sarà in rinforzo con raffiche talora violente.

Previsioni Meteo Napoli oggi mercoledì 22 novembre 2023

A Napoli oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2089m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni Meteo Torre del Greco oggi mercoledì 22 novembre 2023

A Torre Del Greco oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2088m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni Meteo Castellammare di Stabia oggi mercoledì 22 novembre 2023

A Castellammare Di Stabia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2101m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni Meteo Caserta oggi mercoledì 22 novembre 2023

A Caserta oggi giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2098m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni Meteo Sorrento oggi mercoledì 22 novembre 2023

A Sorrento oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2099m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni Meteo Avellino oggi mercoledì 22 novembre 2023

Ad Avellino oggi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2130m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni Meteo Salerno oggi mercoledì 22 novembre 2023

A Salerno oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2146m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni Meteo Benevento oggi mercoledì 22 novembre 2023

A Benevento oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2055m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

(fonte 3bMeteo)