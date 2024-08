METEO/ Arrivano temporali e maltempo, l’allarme dei meteorologi: “Non escludiamo tornado”

Meteo Napoli e Campania. I temporali ed il maltempo attesi in questo fine settimana saranno un vero e proprio sollievo per gli esseri umani, gli animali e soprattutto la Natura, duramente provata da un periodo piuttosto prolungato di siccità. In tutta Italia, a partire da sabato 17 agosto, si verificherà la prima rottura dell’estate, che a Napoli ed in Campania è attesa tra domenica 18 e lunedì 19 agosto. Le temperature diminuiranno sensibilmente, in particolar modo quelle percepite.

Maltempo e temporali in arrivo: le previsioni meteo

Tuttavia non bisogna sottovalutare i pericoli derivanti dal contrasto termico e dalla grande quantità di energia potenziale accumulata con il grande caldo. Un mix che potrebbe provocare danni importanti, specialmente considerati numerosi fattori di cui l’uomo è responsabile: incendi boschivi, deforestazione, cementificazione, urbanizzazione incontrollata.

Pericolo eventi meteo estremi

Gli esperti de ilmeteo.it spiegano che “Il caldo rovente, fuori norma e prolungato che sta attanagliando l’Italia ormai da diverse settimane ha ormai i giorni contati e, come già accaduto in passato, il rischio ora è quello degli eventi meteo estremi a causa dello “scontro” tra masse d’aria completamente diverse che proprio sul nostro Paese troveranno il loro campo di battaglia”.

“Con il caldo aumenta l’energia potenziale in gioco a causa di una maggiore evaporazione dai mari e soprattutto i contrasti termici vengono particolarmente esaltati creando un mix micidiale per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, alte anche fino a 10/15 km. È proprio ciò che potrebbe accadere proprio nel corso di domenica 18, quando una pericolosa perturbazione in discesa dal Nord Europa si allungherà verso l’Italia, richiamando aria fresca e instabile in quota, la quale riuscirà a scalfire la cupola anticiclonica. Nel weekend arrivano piogge, temporali e crollo termico anche di 10°C“.

Non si escludono forti grandinate e tornado

“Vista la tanta energia in gioco e l’irruenza della perturbazione irromperà sull’Italia non escludiamo la genesi di temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate e in alcuni casi, più rari, anche di tornado. Nel contempo, le temperature potranno calare fino a 10°C rispetto ai giorni scorsi, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali”.