L’estate più afosa degli ultimi anni sta per diventare un lontano ricordo. L’Italia vivrà infatti nei prossimi giorni un netto peggioramento della situazione meteo: in arrivo il ‘ciclone d’autunno‘ che vedrà le temperature crollare di oltre 10°C.

In arrivo il ‘Ciclone d’Autunno’: temporali, vento e drastico calo di temperature. Quando

La perturbazione si presenterà inizialmente nelle zone del Nord da giovedì 12 settembre, e porterà pioggia, freddo e neve nelle zone montuose. Le zone alpine e prealpine saranno le prime ad essere investite dal fenomeno, che si sposterà poi nelle ore successive verso il Centro ed il Sud.

A Napoli e in Campania le piogge inizieranno già domani sera, con un vero e proprio temporale previsto per le ore 22. Venerdì 13 settembre le temperature si assesteranno attorno ai 20°C, prima di vivere un leggero aumento previsto in particolare per la giornata di domenica.

Raffiche di vento, piogge e freddo dureranno qualche ora, e saranno il preludio al prossimo periodo autunnale che sarà caratterizzato da frequenti ondate di maltempo, destinate inesorabilmente a peggiorare nei prossimi mesi.

Neanche troppo lentamente, la minima percepita si assesterà attorno ai 14°C, con la massima che si aggirerà sui 20°C. Anche la settimana prossima sono previste piogge, soprattutto a partire da giovedì 19 settembre.