Con l’arrivo della Tempesta Artica è in atto a Napoli e in Campania una vera e propria bufera di vento, accompagnata da temporali che dalla serata di ieri si stanno abbattendo su alcune zone della Regione. Una situazione di instabilità destinata a durare tutta la giornata con i primi miglioramenti rilevabili soltanto nel weekend.

Tempesta Artica a Napoli e Campania: bufera di vento

Una nuova fase temporalesca sta interessando la nostra Regione, spingendo la Protezione Civile a diramare un avviso di allerta meteo di livello giallo, valido su tutto il territorio regionale, fino alle 21:00 di oggi, venerdì 22 novembre. Per l’intera giornata, infatti, si prevedono temporali, fortissime raffiche di vento e rischio mareggiate.

Venti estremi e fenomeni intensi stanno interessando gran parte del Centro-Sud, con lo spostamento verso il basso della cosiddetta Tempesta Artica che ha già provocato l’arrivo della neve al Nord. Stando alle previsioni de Il Meteo, nelle prossime ore le condizioni meteo-marine sono destinate a peggiorare ancor di più, favorendo la formazione di onde di 4-5 metri tra Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Il vento continuerà a rivelarsi estremamente forte, accentuato da alcuni rovesci che colpiranno buona parte del Centro-Sud, in particolare Lazio, Campania e Calabria. La Tempesta Artica si sposterà poi via via verso i Balcani e già in serata sarà possibile assistere ad un miglioramento generale che darà il via ad un weekend tutto sommato buono ma particolarmente freddo.

A partire da sabato 23 novembre, infatti, il clima sarà particolarmente gelido con un ulteriore crollo delle temperature minime. Domenica, 24 novembre, il clima sarà un po’ più mite. Con l’inizio della prossima settimana, secondo le proiezioni climatiche, dovrebbe ritornare il sole: è, infatti, previsto l’arrivo dell’anticiclone che garantirà un clima sereno e dalle temperature gradevoli.