Mare agitato, stop ai collegamenti con le isole: cancellati gli eventi, salta Cicchella

Onde che raggiungono i quattro metri, vento intenso e mare agitato. Dall’alba di oggi sono sospesi tutti i collegamenti marittimi tra le isole di Ischia e Procida e Napoli. Si spera di poter riprendere alcune corse con i traghetti già dalla prima mattinata o nel pomeriggio, mentre è certo che i mezzi veloci (aliscafi e catamarani) resteranno fermi in porto.

Al momento, i collegamenti sono garantiti solo sull’asse Ischia-Pozzuoli grazie al traghetto Maria Buono della Medmar, a cui si unirà il Nereide, che partirà per il porto di Pozzuoli alle 11:10. Per quanto riguarda il meteo a Napoli domani, è stata emessa un’allerta gialla in Campania: si prevedono temporali e forti venti. Le avverse condizioni climatiche hanno causato anche l’annullamento di alcuni eventi programmati sull’isola per l’antivigilia di Natale, tra cui la performance di Francesco Cicchella a Panza, che è stata cancellata.

Allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica per temporali di livello Giallo, insieme a un avviso per venti forti e mare agitato. Gli avvisi, validi dalle 18 di oggi, domenica 22 dicembre, fino alle 18 di domani, lunedì 23 dicembre, interessano l’intero territorio regionale.