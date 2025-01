Meteo Napoli e Campania, le previsioni di oggi e domani

Oggi, sabato 25 gennaio 2025, il tempo a Napoli e in Campania sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. La giornata inizia con cieli nuvolosi e la possibilità di pioggia sparsa, specialmente nelle aree interne e verso le colline. La temperatura massima prevista è di circa 14°C, mentre le minime si aggirano intorno ai 10°C. Venti moderati da nord-est potrebbero rendere l’aria più fresca, con il mare mosso lungo le coste. Prestare attenzione ai cambiamenti improvvisi, poiché la perturbazione potrebbe evolvere rapidamente.

Weekend: previsioni Meteo Napoli e Campania oggi e domani

Per domenica, la situazione meteorologica a Napoli e in Campania mostra segni di miglioramento. Il cielo tenderà a schiarirsi, con qualche nube residua al mattino che lascerà spazio a tratti di sole nel pomeriggio, specialmente lungo la costa. Le temperature potrebbero salire leggermente, con massime fino a 16°C e minime di circa 11°C. I venti si calmeranno, diventando deboli o moderati da sud-ovest, e il mare tenderà a calmarsi, anche se rimarrà mosso nelle prime ore della giornata.

Considerazioni Generali

Precipitazioni : Piogge possibili sabato, con miglioramento domenica e lunedì.

: Piogge possibili sabato, con miglioramento domenica e lunedì. Temperature : Aumento graduale delle temperature massime nel corso del weekend.

: Aumento graduale delle temperature massime nel corso del weekend. Venti : Da moderati a deboli, con cambiamenti nella direzione.

: Da moderati a deboli, con cambiamenti nella direzione. Mare: Da mosso a quasi calmo, con miglioramento progressivo.

Per chi vive a Napoli e in Campania, questo weekend offre un’opportunità per godere delle bellezze naturali della regione, con condizioni che migliorano costantemente. Tuttavia, è sempre saggio monitorare le previsioni per eventuali aggiornamenti o cambiamenti, poiché il tempo può essere imprevedibile. Gli amanti del mare e della natura potrebbero trovare domenica e lunedì particolarmente ideali per escursioni e attività all’aperto.