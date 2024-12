DAZN gratis per tutto il mese di dicembre: come attivare l’offerta

In vista delle feste natalizie, DAZN fa un regalo ai tanti appassionati di sport. Per tutto il mese di dicembre, infatti, i canali dell’emittente saranno gratis per chi è in possesso della Carta Giovani Nazionale. Tutto ciò grazie alla promozione che fa parte del Calendario dell’Avvento della carta riservata ai giovani dai 18 ai 35 anni.

Come attivare l’offerta di DAZN, per i giovani sarà gratis per tutto il mese di dicembre

Era da molto tempo che DAZN non permetteva di tali sconti. Da sottolineare le varie promozioni che l’emittente sta mettendo a disposizione dei tanti appassionati, tra cui quella di alcuni big-match visibili totalmente gratis. L’esperimento che è iniziato con Milan-Napoli, lunedì vivrà di una seconda tappa con Lazio-Inter, con la sfida che sarà possibile vedere gratuitamente iscrivendosi al sito. Oltre ciò, sull’app IO sarà possibile attivare questa nuova offerta che permetterà a tutti i possessori della Carta Giovani Nazionale la possibilità di vivere un mese di sport totalmente gratuito, ricordando che la Serie A in questo mese non si fermerà per le festività e scenderà in campo anche tra Natale e Capodanno.

Entrati all’interno della sezione Portafoglio dell’app Io, sarà possibile notare tutte le promozioni disponibili per il pubblico giovane. Tra queste c’è anche quella relativa a DAZN, in vigore dal 6 al 24 dicembre 2024. Si tratta quindi di un regalo, il quale consente a tutti i titolari della Carta Giovani di avere un servizio molto gettonato, ma gratis. Ovviamente bisogna ricordare che alla scadenza si attiverà in automatico il piano da 44,99 € al mese. Bisogna quindi solo aprire l’app IO e recarsi all’interno della sezione Portafoglio. Tra le offerte disponibili, comparirà per prima: a quel punto bisognerà solo cliccarci su e prendere il codice sconto da inserire in fase di sottoscrizione dell’abbonamento su DAZN.