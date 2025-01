Pallanuoto, sabato il derby partenopeo tra Acquachiara e Canottieri Napoli

Il prossimo 25 gennaio 2025, la piscina Scandone di Napoli sarà teatro di una delle sfide più attese della stagione di Serie A2 di pallanuoto: il derby tra l’Aktis Acquachiara e la Canottieri Napoli.

Un match che non è solo una competizione sportiva ma un vero e proprio evento per la città e per gli appassionati della disciplina.

Pallanuoto, Serie A2: alla Scandone il derby Aktis Acquachiara-Canottieri Napoli

Il derby tra Acquachiara e Canottieri Napoli è sempre stato caratterizzato da un’intensa rivalità, ma anche da un grande rispetto reciproco. Entrambe le squadre hanno una tradizione storica nel mondo della pallanuoto, con l’Acquachiara che ha recentemente consolidato la sua presenza in Serie A2, mentre la Canottieri Napoli, con il suo ricco palmarès, cerca di riconquistare la promozione in Serie A1.

Le Squadre a Confronto

Aktis Acquachiara: La squadra, guidata da mister Franco Porzio, ha mostrato una buona forma in questa stagione, con un mix di giovani talenti e veterani che promettono di dare filo da torcere alla Canottieri.

Canottieri Napoli: Con il nuovo tecnico Enzo Massa al timone, la Canottieri è tornata a puntare sui giovani, ma ha anche arricchito il roster con l’acquisto del mancino francese Duje Zivkovic. La squadra ha mostrato segnali di rinascita dopo un periodo di transizione, con l’obiettivo chiaro di risalire nella massima serie. Capitan Biagio Borrelli e soci sono determinati a far valere la loro esperienza e la loro tradizione.

La partita si preannuncia come una battaglia sul filo dell’acqua, dove tattica, tecnica e cuore giocheranno un ruolo fondamentale. La Scandone, con la sua atmosfera unica, sarà il perfetto scenario per questo scontro. L’Acquachiara cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico, mentre la Canottieri Napoli arriverà con la fame di riscatto e l’intenzione di dimostrare che il loro progetto di ricostruzione sta portando i suoi frutti.

Entrambe le squadre hanno mostrato un’evoluzione tattica nel corso della stagione. L’Acquachiara ha puntato molto sulla difesa, cercando di limitare i contropiedi avversari, mentre la Canottieri ha lavorato su un gioco più fluido e rapido in attacco. Sarà interessante vedere come si affronteranno le due difese e chi riuscirà a prevalere nella gestione del possesso palla.

Il Giorno del Derby

Il 25 gennaio 2025 non sarà solo un giorno di sport ma un momento di celebrazione per la comunità sportiva napoletana. I tifosi, con i loro cori e il loro entusiasmo, trasformeranno la piscina in un’arena di emozioni. Le due squadre non solo si contenderanno i punti in classifica ma anche l’orgoglio cittadino e il rispetto reciproco, elementi che rendono il derby di Napoli un evento indimenticabile.

Indipendentemente dal risultato finale, il derby tra Acquachiara e Canottieri Napoli sarà un momento di alto livello sportivo, un’occasione per celebrare la pallanuoto e la sua tradizione nella città partenopea.