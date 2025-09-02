Vesuvio Live

VIDEO/ Figuraccia di Tancredi alla chiusura del mercato. Lo sdegno del collega di Sky in diretta

Set 02, 2025 - Michele Massa

Durante la frenetica serata di chiusura del calciomercato, non sono mancate le scintille tra colleghi. Luca Marchetti, volto di punta di Sky Sport, ha lanciato una frecciata garbata ma netta nei confronti di Tancredi Palmeri, protagonista di una scena piuttosto caotica durante la diretta su Sportitalia.

Il video dell’episodio diventato virale con Palmeri protagonista

Mentre Palmeri cercava visibilità urlando e gesticolando in modo plateale per farsi notare tra i cronisti collegati, Marchetti ha preso le distanze in diretta, senza mai alzare i toni.

Un commento elegante, ma che ha colpito nel segno, sottolineando il disagio causato da un comportamento che ha finito per disturbare l’ambiente e i colleghi al lavoro.

In un momento in cui l’informazione sportiva vive di ritmo e spettacolarizzazione, Marchetti ha ribadito l’importanza dello stile e del rispetto, elementi che, secondo lui, non dovrebbero mai mancare, nemmeno nelle serate più concitate.

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".