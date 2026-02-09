Ottimo esordio regionale per le atlete della Ginnastica Turris a Pomigliano d’Arco

Il 7 febbraio 2026, presso il Palazzetto dello Sport Fitness Trybe di Pomigliano d’Arco, le atlete della Ginnastica Turris hanno partecipato alla prima tappa regionale della Federazione Ginnastica d’Italia. Le ragazze di coach Federica Ametta hanno avuto dei discreti risultati che permettono di guardare al futuro con ottimismo.

I risultati delle gare

Buonissimi i risultati di Tea Speranza, vicecampionessa regionale nella categoria LD Base, mentre sfiora il podio Ginevra Delle Curti, che per un solo decimo non riesce ad entrare nelle prime tre della stessa categoria.

Gara positiva per l’esordio di Giorgia Marano, che nella sua prima performance si piazza all’ottavo posto. Buone ma molto difficili le gare di Barbara Commesso e Marta Marfisa.