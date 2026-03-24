SC Torregreco corsaro a Nocera: battuto il Magusa per alimentare l’obiettivo playoff

Vittoria di fondamentale importanza per lo Sporting Club Torregreco che a Nocera vince ancora e resta attaccato al treno playoff per salire di divisione. I corallini adesso si trovano a 24 punti, a 7 giornate dal termine della regular season, con qualche scontro diretto importante alle porte.

La cronaca della gara

La partita fin dal fischio d’inizio si preannuncia molto fisica per i corallini, che comunque non si lasciano abbattere dalla possanza fisica dell’avversario. Il primo quarto è molto equilibrato da entrambi i lati, ma al termine della prima frazione di gioco lo Sporting riesce a portarsi avanti di tre punti, sul risultato di 12-15.

Nel secondo quarto i nostri ragazzi prendono il largo, e con tanti contropiedi e soprattutto triple messe a segno, portano il risultato sul ben più netto 28-41.

Tuttavia, l’approccio al secondo tempo non è dei migliori per lo Sporting, e questo permette al Magusa Nocera di rifarsi sotto con cattiveria, portandosi da -13 a -3 in una sola frazione di gioco, complice anche la sterilità offensiva degli ospiti (44-47).

I corallini resettano il bruttissimo terzo quarto di gioco, e nell’ultima frazione si ritorna all’equilibrio del primo quarto. Lo Sporting, però, sembra averne di più negli ultimi minuti, e nella parte finale del match dà lo strappo decisivo portando così a casa l’ennesima grande vittoria. Finisce 58-66 con l’unica nota meno lieta rappresentata dall’infortunio di Giovanni Magliulo, tra i top scorer della squadra, che sarà indisponibile per un paio di settimane.

Lo Sporting Club Torregreco torna subito in campo, sempre in trasferta, stavolta a Baronissi contro la Virtus Baronissi il 29 marzo, per uno scontro che ha il sapore di playoff.