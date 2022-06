La prossima serie A di basket avrà due squadre campane. Oltre al Napoli ci sarà infatti anche Scafati che ieri ha vinto l’ultima gara della serie contro Cantù per 73-60. L’ultima volta nel massimo campionato era stata nel 2008 con il patron Longobardi che è rimasto alla guida della compagine salernitana.

BASKET, LA GIVOVA SCAFATI PROMOSSA IN SERIE A

Questa promozione è un grande orgoglio per la città, come sottolineato dal primo cittadino Cristoforo Salvati, in un post su Facebook:

“Al PalaMangano abbiamo assistito ad una grandissima partita e ad una straordinaria vittoria. La Givova Scafati Basket ha disputato la partita più importante del campionato serie A2, battendo gli ospiti dell’Acqua San Bernardo di Cantù nella gara 5 della finale playoff. La vittoria di questa sera ha riempito d’orgoglio la nostra città e segna, dopo 14 anni, il ritorno in serie A. Come primo cittadino della Città di Scafati sono veramente orgoglioso della nostra squadra e ringrazio di vero cuore tutto lo staff gialloblù per il grandissimo lavoro che fa ogni giorno con i nostri ragazzi. Un caloroso ringraziamento va al Patron Nello Longobardi, artefice del sogno Scafati Basket, allo sponsor ufficiale Givova, l’imprenditore Giovanni Acanfora, al Presidente Alessandro Rossano, ai vice presidenti Luigi Di Lallo e Daniela Fava, e a tutto lo staff dirigenziale, al coach Alessandro Rossi. Senza il loro impegno e il loro duro lavoro non saremmo ora a festeggiare questo grande traguardo non solo per la squadra ma per l’intera città. Grazie alla squadra, ai nostri campioni che hanno reso possibile questa impresa.

Un ringraziamento doveroso inoltre va a tutti i tifosi e a tutti i cittadini che per l’intero campionato hanno sostenuto i nostri campioni, alle tante persone che stasera erano presenti al PalaMangano e che hanno fatto sentire alla nostra squadra tutto l’affetto e il sostegno di cui avevano bisogno. A nome mio, dell’Assessore allo sport Gennaro Avagnano e dell’intera Amministrazione comunale grazie per aver riempito di gloria la nostra città e, da parte nostra, i migliori auguri per un futuro ancora ricco di ambiziosi traguardi“.

LE PAROLE DEL CLUB

In un video la Givova Scafati ringrazia i tifosi:

“Una cavalcata straordinaria, firmata da una società unica davanti ad un PUBBLICO STRAODINARIO, da uno staff strepitoso, in tutte le sue componenti, e soprattutto una squadra semplicemente fantastica, composta da UOMINI prima e ATLETI poi uniti e compatti che non hanno mai mollato. In questo video, realizzato dalla Sun Management, la GIVOVA SCAFATI che ha riscritto lA storiA “.