La prevendita per Napoli-Pistoia al via

Dopo la splendida vittoria in Coppa Italia, la Napoli Basket è pronta a tornare in campo per correre verso l’obiettivo play-off. Gli uomini di Milicic sabato 16 marzo scenderanno in campo contro Pistoia per una sfida che vale tantissimo. Gli azzurri sono pronti a ritornare in campo dopo il trionfo a Torino ed è certa la folta presenza di tifosi, specialmente dopo l’exploit di Coppa. Gli avversari però non sono dei più facili, i toscani infatti vedono la zona play-off e vogliono fare il clamoroso colpo a Napoli, ci sono tutti gli ingredienti per una sfida ad altissima intensità.

Al via la prevendita per Napoli-Pistoia, ecco tutte le modalità d’acquisto

Ecco il comunicato della Napoli Basket in merito: “La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che sono in vendita i biglietti per la gara contro l’Estra Pistoia, valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma sabato 16 marzo alle ore 19:45 al Fruit Village Arena.

Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara: TRIBUNA CENTRALE: 35€, RIDOTTO 25€ TRIBUNA LATERALE: 25€, RIDOTTO 20€ CURVA: 20€, RIDOTTO 15€ GRADINATA: 15€, RIDOTTO 10€