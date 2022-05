Striscione polemico apparso ieri sera all’esterno dello stadio Maradona, in occasione del 35esimo anniversario della vittoria del primo scudetto del Napoli. “10 maggio 1987: 35 anni or sono, altri uomini, altri valori… In questa merda attuale, preserviamo solo i valori” – questo il testo firmato dai gruppi Fedayn, Secco Vive e Sud 96. La foto è stata pubblicata dalla pagina Facebook A Tua Difesa.

Non nostalgia del passato, ma rimpianto verso il presente

Uno striscione non di rimpianto verso il passato, ma per un presente dove nonostante l’enorme passo indietro della Juventus e le non irresistibili Milan e Inter, il Napoli non è riuscito a giocarsi seriamente lo scudetto fino alle ultime giornate. La squadra è venuta meno ogni volta che poteva imporsi come pretendente al titolo di campione d’Italia, mai come quest’anno alla portata della squadra di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

Se nella Serie A 2017/2018 soltanto una serie di eventi dubbi e sfavorevoli ha consegnò lo scudetto alla solita Juventus, con quel Napoli di Maurizio Sarri secondo a ben 91 punti, questa volta la squadra di Spalletti ben poteva imporsi come seria candidata al titolo di campione d’Italia. Se poi non fosse arrivato come allora, pazienza: almeno la squadra avrebbe lottato invece di spegnersi nelle partite che contano.