Il Napoli stasera, martedì 1 novembre 2022 ore 21, affronta all’Anfield il Liverpool per la testa del Girone A di Champions League. Dove vedere la partita in diretta TV, streaming e le probabili formazioni.

Dove vedere Liverpool Napoli: la partita non sarà trasmessa in chiaro

Facciamo chiarezza. Mediaset aveva in un primo momento annunciato che la partita Liverpool Napoli sarebbe andata in onda in chiaro su Canale 5. Il dietrofront da Cologno Monzese è avvenuto giorni fa. Infatti, annunciando con un comunicato stampa, Mediaset informava che la partita non sarebbe stata trasmessa in chiaro, preferendo mandare in onda la sfida Bayern Monaco – Inter. Dunque Liverpool Napoli sarà in diretta TV su Sky Sport, su Infinity e non più in chiaro su Canale 5.

Partita difficile per il Calcio Napoli contro il Liverpool. La partita non sarà quindi trasmessa né su Amazon Prime né in chiaro su Canale 5. L’emittente Sky ha reso noto che Liverpool Napoli andrà in onda sui canali TV su Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252). Disponibile anche la visione online in streaming su smartphone, tablet, smart tv, pc e qualsiasi altro dispositivo compatibile con le applicazioni Sky Go, Infinity+, Now TV

In palio il primo posto nel girone

Oggi, martedì 1 novembre Napoli e Liverpool si giocano quindi il primo posto nel girone: i partenopei hanno vinto le prime cinque partite su cinque disputate, conquistando 15 punti. Gli inglesi sono al secondo posto con 12 punti. Per mantenere il primo posto del girone il Napoli ha a disposizione 3 risultati su 3, ovvero vincendo, pareggiando e addirittura perdendo. Il Liverpool per conquistare la vetta del girone dovrà sì vincere ma con almeno 4 gol di scarto.

Probabili formazioni di Liverpool Napoli

Fino ad ora il cammino del Napoli sia in Serie A che in Champions League è stato estremamente convincente. La squadra messa a punto da Spalletti è una delle più divertenti e letali d’Europa.

Per i Reds sarà tridente con Salah, Darwin Nunez e Firmino. A centrocampo Thiago Alcantara accompagnerà anche l’attacco, tra Elliot ed Henderson. In difesa si rivede Gomez, che al Maradona non fece una grande partita, al fianco del gigante Van Dijk.

Gli azzurri giocano ad Anfield con la formazione tipo: Osimhen al centro dell’attacco, a destra torna Politano mentre a sinistra inamovibile è l’astro nascente del calcio europeo, Khvicha Kvaratskhelia, che fa infuriare la passione anche degli Americani.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino.

Allenatore: Jürgen Klopp.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luciano Spalletti.