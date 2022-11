La principessa Carolina di Borbone delle Due Sicilie, molto attiva sui social e più volte intervenuta per sottolineare il suo legame con la città di Napoli, ha espresso la sua gioia per il trionfo della squadra azzurra, attualmente in testa alla classifica di Serie A.

Carolina di Borbone festeggia il Napoli: “Primi in Italia e tra i primi in Europa”

“Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione! Primi in Italia e tra i primi in Europa, come una volta. La famiglia Borbone con Napoli nel cuore” – si legge nella storia postata sul suo profilo ufficiale di Instagram.

La sua dedica è stata condivisa anche dalla principessa Maria Chiara di Borbone, nonché sorella di Carolina e primogenita di Carlo di Borbone delle Due Sicilie e di Camilla duchessa di Castro, che in un secondo post, con la foto della squadra, ha evidenziato ancora una volta: “Forza Napoli”.

Già in occasione degli Europei 2021, che avevano visto il trionfo della Nazionale italiana, Carolina di Borbone aveva celebrato la vittoria attraverso un post, scatenando una vera e propria bufera social da parte dei neo-borbonici.

“Post vergognoso, non ci rappresenti. Studia la storia della tua famiglia. Fai il tifo per chi ha causato la fine del Regno della tua Casata” – questi alcune delle frasi rivolte contro la giovane che poco prima aveva festeggiato i suoi 18 anni e per l’occasione aveva preparato, con le sue mani, la pizza napoletana.