Napoli, tifoso si tatua già il terzo Scudetto: il video è virale sul web

Tatuaggio Scudetto Napoli. Alla faccia della scaramanzia: un tifoso azzurro si è tatuato sul braccio il terzo Scudetto del Napoli.

Tatuaggio scudetto Napoli: il video è virale sul web

La vittoria 3-0 contro la Cremonese ha aggiunto un altro gradino alla scalata verso il tricolore. I prossimi da battere in campionato sono Sassuolo ed Empoli e poi c’è l’andata degli ottavi di finale di Champions con l’Eintracht Francoforte.

Il tifoso azzurro si è fatto tatuare sul braccio il terzo Scudetto del Napoli ed il video è stato postato su Tik Tok, facendo il giro del web.

Con la partita di ieri sera si chiude il quadro dei risultati di Serie A per la 22° giornata di campionato. L’Inter infatti si è fatto bloccare sul pari senza reti dalla Sampdoria e il Napoli primo in classifica vola a +15 rispetto ai nerazzurri secondi.

Il Napoli sta dominando l’attuale campionato di Serie A, facendo vivere ai suoi tifosi una stagione da sogno. Il distacco in classifica abbastanza ampio e la soglia per cucirsi la coccarda tricolore sul petto è di 33/36 punti al massimo. Questo tifoso infatti si è portato avanti col tempo facendosi il tatuaggio e dando il via ai festeggiamenti per il terzo tricolore a più di trent’anni dall’ultimo vinto con il Napoli di Diego Armando Maradona.