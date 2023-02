Eintracht Francoforte-Napoli in tv. Domani martedì 21 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda la partita valida per gli ottavi di finale di Champions League “Eintracht Francoforte- Napoli”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Eintracht Francoforte-Napoli in tv

Il match di andata si terrà al Deutsche Bank Park di Francoforte tra i tedeschi allenati da Oliver Glasner e gli azzurri di Luciano Spalletti. In seguito sempre su Canale 5 ci sarà il post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma “Liverpool-Real Madrid”.

Gli azzurri stanno vivendo un momento magico in campionato guidando la classifica di Serie A con 15 punti di vantaggio dall’Inter. In queste due partite ad eliminazione diretta, cercheranno di dare il massimo anche in Champions League per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League.

Probabili formazioni

Quanto alle probabili formazioni, ecco come i tecnici Glasner e Spalletti potrebbero schierare i loro uomini:

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.