A Napoli è febbre scudetto, dopo il tatuaggio c’è la Fiat 500 azzurra: è già pronta per il Tricolore

Fiat 500 Napoli. La città partenopea già si sta preparando alla vittoria del terzo scudetto del Napoli. Una Fiat 500 d’epoca è pronta con la bandiera azzurra ed è parcheggiata a Palazzo San Giacomo, la sede del Comune.

Fiat 500 Napoli: è tutta azzurra e già pronta per lo scudetto

“Ho preparato l’auto a novembre, certo che il Napoli vincerà lo scudetto“, spiega Antonio, il proprietario al giornalista di Repubblica.it Paolo Popoli. Prima di lui un tifoso azzurro si è fatto tatuare sul braccio il terzo Scudetto del Napoli ed il video è stato postato su Tik Tok, facendo il giro del web. Il Napoli sta dominando l’attuale campionato di Serie A, facendo vivere ai suoi tifosi una stagione da sogno. Il distacco in classifica abbastanza ampio e la soglia per cucirsi la coccarda tricolore sul petto è di 33/36 punti al massimo. Questi tifosi infatti si sono portati avanti col tempo dando il via ai festeggiamenti per il terzo tricolore a più di trent’anni dall’ultimo vinto con il Napoli di Diego Armando Maradona.

Prof di statistica fa uno studio sul Tricolore

Il Napoli potrebbe diventare campione d’Italia il 30 aprile, alla 32esima giornata contro la Salernitana. È lo studio del professore Giancarlo Ragozini, ordinario di statistica sociale della Federico II, dipartimento di Scienze politiche, insieme ai suoi collaboratori, Lucio Palazzo, Roberto Rondinelli e Pietro Sabbatino.