Cambia nuovamente la presunta data dello Scudetto. In virtù della sonora sconfitta subita dal Calcio Napoli ieri sera allo stadio ‘Maradona’ e della contemporanea vittoria della Lazio, i punti di vantaggio degli azzurri sulla squadra di Maurizio Sarri si sono infatti ridotti a 16. Attualmente slitterebbe dunque alla sfida del 3 maggio in programma alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese l’ipotetico trionfo matematico.

Data Scudetto, quanti punti mancano realmente al Napoli?

A 10 giornate al termine del campionato, i punti in palio rimangono 30. Con 16 lunghezze di vantaggio rispetto alla seconda in classifica, agli uomini di Spalletti basterà ottenere nelle restanti partite 5 vittorie (o 4 con 3 pareggi, o ancora 3 e 6) per laurearsi campione d’Italia per la terza volta nella storia, indipendentemente dai risultati delle avversarie. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le partite che mancano al termine del campionato per quanto riguarda il Napoli e la Lazio:

7 aprile: Lecce-Napoli e Lazio-Juventus

15 aprile: Napoli-Verona e Spezia-Lazio

23 aprile: Juventus-Napoli e Lazio-Torino

29 aprile: Napoli-Salernitana e Inter-Lazio

3 maggio: Udinese-Napoli e Lazio-Sassuolo

7 maggio: Napoli-Fiorentina e Milan-Lazio

14 maggio: Monza-Napoli e Lazio-Lecce

21 maggio: Napoli-Inter e Udinese-Lazio

28 maggio: Bologna-Napoli e Lazio-Cremonese

4 giugno: Napoli-Sampdoria e Empoli-Lazio

Nelle prossime 5 partite il Napoli affronterà dunque 3 trasferte (Lecce, Juventus e Udinese) intervallate dalle partite casalinghe contro Verona e Salernitana. I biancocelesti di Sarri invece incroceranno tra le mura amiche la Juventus, il Torino ed il Sassuolo, alternando le partite all’Olimpico con le trasferte sui campi di Spezia e Inter. Nei prossimi 450′, entrambe le squadre affronteranno dunque i bianconeri di Allegri, in lotta per accaparrarsi un posto in Champions in una stagione travagliata caratterizzata dalla penalizzazione di 15 punti in classifica. Per Spalletti sarà quella la trasferta più complicata, mentre Lecce e Salernitana appaiono apparentemente tranquille in zona salvezza. Il Verona terzultimo non sembra rappresentare un particolare pericolo tra due giornate: l’unico problema potrebbe essere rappresentato dal calendario. La gara capiterà infatti al centro tra le due sfide al Milan in Champions League. L’Udinese infine il 3 maggio dovrebbe già essere anticipatamente in vacanza, visto l’attuale decimo posto con ben 18 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e i vari piazzamenti europei oramai irraggiungibili.

Addio record storico di punti in serie A

Dopo la sconfitta di ieri sera, il Napoli dice definitivamente addio alle speranze di eguagliare e superare il record storico di punti in serie A detenuto dalla Juventus di Antonio Conte: i 102 ottenuti nella stagione 2013/14 non potranno essere raggiunti. Con i 71 attuali e i 30 a disposizione, infatti, gli uomini di Spalletti potranno arrivare al massimo a 101.