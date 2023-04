Victor Osimhen ci vuole essere a tutti i costi. Il centravanti nigeriano, vittima di un infortunio all’adduttore sinistro al rientro dal proprio paese dopo aver disputato due partite con la nazionale, corre più veloce della sfortuna e prova a recuperare in tempo per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera allo stadio San Siro tra Milan e Calcio Napoli.

Infortunio Osimhen, il centravanti ci vuole essere a tutti i costi

Il talento numero 9 ha sfruttato anche la domenica di Pasqua per testare la propria condizione fisica, mentre i compagni erano a riposo con le proprie famiglie. La sua voglia è testimoniata anche da una storia Instagram pubblicata sul profilo ufficiale: una foto dei suoi piedi ben piantati sul terreno di gioco e la scritta “Dio è il più grande”.

Infortunio Osimhen, oggi il test decisivo: si valuta di non rischiarlo in vista del ritorno

Oggi sarà il giorno decisivo per capire se Osimhen potrà prendere parte o meno alla trasferta: sono previsti in mattinata infatti gli esami strumentali che daranno il responso definitivo. Troppo importante per Luciano Spalletti non perderlo per imprudenza anche nella sfida di ritorno.

È proprio questa infatti la valutazione che sta facendo lo staff medico secondo indiscrezioni: a quanto pare l’attaccante sarebbe già pronto per giocare, ma il rischio di ricaduta potrebbe spingere il mister a tenerlo a riposo per un’altra settimana in vista della partita del ‘Maradona’.

Anche Raspadori in dubbio

Osimhen non è l’unico calciatore che verrà valutato in giornata dallo staff medico. Anche Raspadori, infatti, ieri si è allenato a parte per un problema fisico ed oggi farà il test decisivo per capire se potrà essere ‘arruolabile’ o meno. Un’altra gatta da pelare per Spalletti, già privo del Cholito Simeone, uscito dolorante dalla sfida dell’Ettore Giardiniero di Lecce.