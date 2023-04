Juventus-Napoli, biglietti in vendita a 69 euro: solo 2000 posti disponibili

Juventus-Napoli, biglietti in vendita da martedì 11 aprile Sono in vendita da oggi i biglietti per il settore ospiti della gara tra i bianconeri ed il Calcio Napoli, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 23 aprile alle 20,45 allo stadio Juventus Stadium di Torino. Non essendoci state ancora disposizioni ufficiali da parte dell’Osservatorio, per ora la vendita è limitata ai possessori di Fidelity Card. Ecco quanto si apprende dal sito ufficiale della SSC Napoli.

Juventus-Napoli, biglietti in vendita. Ecco i prezzi:

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

– prezzo del tagliando: € 69,00 + commissioni web;

– inizio vendite martedì 11 aprile 2023 alle ore 10:00;

– termine vendite venerdì 22 aprile 2023 alle ore 19:00.

In attesa delle determinazioni dell’O.N.M.S., i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati dai sottoscrittori della Fidelity Card del Napoli, esclusivamente sul sito Web della Juventus.

Biglietti Juventus-Napoli, ecco le disposizioni per l’introduzione di striscioni allo ‘Stadium’

Dopo la polemica delle ultime settimane che ha visto coinvolti società e tifosi circa l’introduzione all’interno dello stadio di striscioni e bandiere, l’SSCNapoli specifica le modalità per ottenere l’autorizzazione in occasione della sfida del 23 aprile tra la Juventus e gli azzurri in programma allo Juventus Stadium alle ore 20,45. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale:

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, i tifosi potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, con le seguenti modalità:

– a mezzo mail: richiesta.striscioni@juventus.com

– a mezzo fax: 011.6563.9257

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell’O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.