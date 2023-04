Napoli-Verona 0-0. Pomeriggio amaro per il Calcio Napoli, quello vissuto oggi allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli uomini di Luciano Spalletti non riescono a superare l’Hellas Verona nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A.

Napoli-Verona 0-0, gli azzurri sbattono contro la traversa

Senza tanti titolari in campo, gli azzurri sbattono contro il muro eretto dagli scaligeri, e non vanno oltre lo 0-0 che riduce il vantaggio in classifica sulla Lazio seconda di due punti.

Nella traversa colpita dal rientrante Victor Osimhen, tutta la frustrazione partenopea. Il Napoli scende in campo concentrato il giusto, giocando una partita resa poco spettacolare dai fallosi avversari, dimostrando come nelle ultime uscite di avere poco peso offensivo quando il nigeriano capocannoniere del campionato non è della gara.

Napoli-Verona 0-0, torna il supporto dello stadio

Nota positiva il ritorno sugli spalti del giusto clima: i tifosi dopo aver raggiunto proprio oggi un epocale accordo suggellato dalla storica fotografia tra i capi Ultras ed Aurelio De Laurentiis, sono tornati infatti a supportare la squadra come erano abituati a fare prima della oramai nota diatriba con la società, manifestata con un assordante silenzio nelle ultime occasioni in cui la squadra è stata impegnata allo Stadio Diego Armando Maradona.

Archiviata la partita di oggi, Luciano Spalletti potrà concentrarsi completamente sulla Champions League. L’attesa in città è vibrante: il Napoli avrà l’obbligo di vincere martedì sera contro il Milan. Anche i rossoneri sono scesi oggi in campo, ottenendo lo stesso risultato dei partenopei. Gli uomini di Pioli, imbottiti di riserve, non sono infatti riusciti ad andare oltre l’1-1 in casa del Bologna di Thiago Motta.

Napoli-Verona 0-0, il tabellino dell’incontro

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Demme (64′ Zielinski), Elmas (73′ Lobotka), Politano (84′ Zedadka), Lozano (64′ Kvaratskhelia), Raspadori (73′ Osimhen). All. Spalletti.

VERONA: Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (65′ Coppola), Faraoni (70′ Terracciano), Tameze, Duda (70′ Verdi), Depaoli, Lasagna (87′ Ngonge), Abildgaard, Gaich (65′ Djuric). All. Marco Zaffaroni.

ARBITRO : La Penna di Roma

AMMONITI: Ceccherini, Terracciano, Dawidowicz, Kvaratskhelia, Verdi