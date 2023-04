Luciano Spalletti parla dopo l’eliminazione del Calcio Napoli dalla Champions League. Il punteggio di Napoli-Milan, finita 1 a 1 allo stadio Diego Armando Maradona, ha spento il sogno di calciatori e tifosi partenopei che però non possono che applaudire i ragazzi che sul campo hanno lasciato l’anima.

Luciano Spalletti parla dopo Napoli – Milan

Il tecnico Spalletti ha parlato a Mediaset nel post partita ed ha fatto subito i complimenti agli avversari: “Complimenti al Milan che ha dimostrato di essere una squadra matura, che sa quando spingere sull’acceleratore e quando gestire”.

Poi però fa i complimenti anche ai suoi calciatori per una “Champions di altissimo livello, stasera grandissima partita. Poi abbiamo pagato un po’ di ingenuità, abbiamo pagato un po’ di inesperienza di quelli che sono i momenti della partita. Ci siamo arrivati con molti giocatori con il fiato corto dopo le nazionali. Poi alcuni errori e qualche distrazione. Prima delle nazionali la nostra condizione era ideale, sia mentale che fisica. Ora abbiamo dovuto forzare la presenza. La partita di Torino ci ha fatto pensare che il campionato era una formalità”.

Spalletti sul rigore non dato per fallo su Lozano

Un risultato su cui è stato decisivo, probabilmente, anche un errore arbitrale: Marciniak non ha concesso un rigore quando la partita era in equilibrio e dopo il calcio dagli undici metri parato a Giroud da un formidabile Meret. “Un rigore che non si può non vedere. Questo non è un contatto, è colpo, altrimenti non gli gira la caviglia”.