Osimhen ai tifosi: “Cari napoletani, avete aspettato troppo. Ora tocca a voi”

Dopo i festeggiamenti per la vittoria del Napoli contro la Juventus, Victor Osimhen è tornato sui social per rivolgere un messaggio ai tifosi partenopei in vista del traguardo scudetto.

Napoli, Victor Osimhen ai tifosi: “Ora tocca a voi”

“Cari napoletani, avete aspettato abbastanza. Ora tocca a voi” – scrive l’attaccante nigeriano che sta facendo letteralmente sognare il popolo azzurro, rendendo sempre più vicino quel traguardo atteso ormai da oltre 30 anni.

Se la città risulta ormai da settimane addobbata a festa, è stato ieri, subito dopo il trionfo a Torino, che la platea di tifosi ha dato vita ai primi festeggiamenti, destinando un’accoglienza senza precedenti ai calciatori appena rientrati all’aeroporto di Capodichino.

E’ stato lo stesso Osimhen a scatenarsi per primo insieme ai tifosi, salendo sul tettuccio dell’autobus, incitando la platea e sventolando una sciarpa azzurra. Con lui anche i suoi compagni, primi fra tutti Anguissa, Kvaratskhelia, Lozano e capitan Di Lorenzo.

Soltanto pochi giorni prima, invece, era stato avvistato a Capri e anche sull’isola azzurra si era intrattenuto con i tifosi, regalando loro sorrisi, senza sottrarsi alla miriade di selfie poi circolati sul web. Una vera e propria Osimhen-mania che sta impazzando in città, tra torte, caffè e persino fiori dedicati all’attaccante, e che sembra entusiasmare lo stesso protagonista.

Con quella di ieri, sono addirittura 25 le vittorie ottenute dal Napoli: in 31 giornate i partenopei hanno ottenuto 78 punti, lasciandone solo 15 per strada (3 pareggi e 3 sconfitte). Dopo 33 anni dall’ultimo titolo ottenuto da Maradona e compagni il 29 aprile del 1990, la società di Aurelio De Laurentiis è a un passo dal riscrivere la storia. E’ solo questione di giorni: che sia la prossima domenica o la settimana successiva, sembra quasi possibile urlare a gran voce che il Napoli sarà campione d’Italia.