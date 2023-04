Rinvio Napoli-Salernitana, gli ultras granata si oppongono: “Pretendiamo rispetto”

Gli Ultras della Salernitana non ci stanno. Dopo aver invitato i propri concittadini ad eliminare qualsiasi drappo azzurro dai balconi della città rivendicando tutto l’orgoglio granata, alzano la voce e chiedono che non venga posticipata la sfida di Serie A contro il Calcio Napoli in programma sabato pomeriggio alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona.

In sintesi, i supporters di Salerno chiedono che non venga data più importanza al valore che la partita ha per il Napoli rispetto a quello che ha per i granata. Gli uomini guidati da Paulo Sousa sono attualmente al 14esimo posto, con 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Rinvio Napoli-Salernitana, il testo del comunicato ufficiale diramato dagli Ultras

“RISPETTATE LA SALERNITANA. Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l’intero panorama calcistico italiano e SALERNO meritano rispetto.



Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino. Si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ogni logica. Se quella data è stata decisa da tempo ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata.



Avete bisogno di giocare in contemporanea? Venga anticipata l’altra gara. A noi tali abusi, perché di ciò si tratta, fanno ribrezzo e non possiamo tollerarli. La nostra è una presa di posizione che non lascia spazio ad altre interpretazioni, dunque chi di dovere faccia le giuste considerazioni. IL CALCIO ITALIANO E I SUOI VERTICI HANNO GIÀ PERSO LA FACCIA IN ALTRE OCCASIONI, MOSTRATE ALMENO UN PO’ DI DIGNITÀ. Curva Sud Siberiano”.