Il Calcio Napoli torna in campo giovedi 4 maggio 2023 alle ore 20,45 per il match di campionato che lo vedrà impegnato alla Dacia Arena contro l’Udinese per il match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Dopo l’1-1 contro la Salernitana allo Stadio Maradona, gli azzurri avranno un altro match point per conquistare matematicamente il tanto atteso terzo Scudetto.

Dove vedere Udinese-Napoli in TV e streaming

La partita si giocherà giovedì 4 maggio 2023 con calcio d’inizio alle ore 20,45. La diretta di Udinese-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Udinese-Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Udinese-Napoli potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Udinese-Napoli, le ultime di formazione

Il Napoli si prepara alla sfida che potrà consegnargli il terzo, storico Scudetto. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui e Politano, ancora infortunati. Recuperato già domenica scorsa invece il Cholito Simeone, dopo l’infortunio rimediato nella trasferta di Lecce. Gli azzurri dovrebbero scendere in campo con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera, l’autore del gol contro la Salernitana che per più di 20′ è valso il tricolore prima del pareggio di Dia, a comporre il quartetto difensivo, Anguissa, Lobotka e Elmas a in mediana, con Zielinski che dovrebbe rifiatare e partire così dalla panchina. Osimhen–Lozano–Kvaratskhelia comporranno il tridente offensivo.

Le probabili formazioni, squalificati, infortunati

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Politano, Mario Rui



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Andrea Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse